Cado dalle Nubi, stasera su Canale 5 il film d'esordio di Checco Zalone

Cado dalle Nubi e Checco Zalone tornano stasera su Canale 5 alle 21:20 per una serata all'insegna del divertimento con il film che ha visto l'esordio sul grande schermo del comico pugliese.

Mentre il suo film Tolo Tolo, attualmente nelle sale, continua a dominare la classifica degli incassi settimanali, in televisione arriva stasera il film d'esordio di Checco Zalone. Cado dalle nubi è la storia di Checco, un giovane cantante pugliese con il grande sogno di poter avere un giorno successo nel mondo dello spettacolo. Ma la strada è lunga e difficile, tanto che per mantenersi lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. E' fidanzato con Angela, che fa la parrucchiera, ma lo lascia di punto in bianco perché non ha un impiego stabile e perciò non dà alla ragazza quelle garanzie necessarie per poter costruire insieme una famiglia. Triste e amareggiato, Checco decide pertanto di lasciare la Puglia per Milano, sperando che questa grande città del nord possa permettergli di esaudire finalmente i suoi desideri.

Cado dalle nubi ha mostrato da subito il potenziale di Checco Zalone che, a differenza di tanti comici nati in televisione, non ha sofferto del passaggio dal piccolo al grande schermo. Come nelle pellicole successive, il comico pugliese fa un ritratto dell'Italia che riesce a strappare più di un sorriso per quanto sia caricaturale e sincero.

Al fianco di Checco Zalone nel film troviamo, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Stefano Chiodaroli, Ivano Marescotti, Francesca Chillemi, Claudia Penoni, Rocco Papaleo, Ivana Lotito e Eleonora Opimi. La regia è di Gennaro Nunziante.

Il film, distribuito nel novembre del 2009, incassò poco piu' di 14 milioni di euro.