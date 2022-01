Caccia al ladro: Gal Gadot protagonista del remake di Alfred Hitchcock

Gal Gadot come Grace Kelly. Secondo Variety, la star israeliana protagonista di Wonder Woman è stata ingaggiata per recitare nel remake del classico di Alfred Hitchcock, Caccia al ladro.

In Caccia al ladro, del 1955, Alfred Hitchcock ha regalato al pubblico riprese mozzafiato sulla Riviera, un Cary Grant disinvolto e affascinante e Grace Kelly all'apice della carriera.

La nuova versione sarà scritta da Eileen Jones, nota per il lavoro sulla serie Fox Prodigal Son. Al centro della storia un affascinante ladro di gioielli in pensione accusato ingiustamente di una serie di furti con scasso. Per riabilitare il suo nome, l'uomo indaga da solo e nello stesso tempo flirta con una vedova benestante.

Il remake sarà prodotto da Paramount, lo studio dietro l'originale. Oltre a interpretare la protagonista, Gal Gadot produrrà con il suo partner Jaron Varsano attraverso la loro compagnia Pilot Wave, tra i produttori anche Neal Moritz.

A breve Gal Gadot sarà nei cinema con il remake a lungo rinviato Assassinio sul Nilo e si calerà nei panni della regina Cattiva nel remake live action Disney di Biancaneve e i sette nani, ma nel futuro l'attende il ruolo della regina d'Egitto Cleopatra.