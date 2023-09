Butcher's Crossing: Nicolas Cage calvo e irriconoscibile nel trailer del western

Un irriconoscibile Nicolas Cage, calvo, ingrossato e ricoperto di pelli, è un cacciatore di bufali maniacale nel primo trailer di Butcher's Crossing. Il western diretto da Gabe Polsky, qui al suo debutto nel lungometraggio narrativo, è basato sull'omonimo romanzo del 1960 di John Edward Williams. Il cast include anche Fred Hechinger, Jeremy Bobb, Xander Berkeley, Rachel Keller e il candidato all'Oscar Paul Raci.

Il trailer segue Fred Hechinger nei panni di un giovane che, dopo aver abbandonato gli studi ad Harvard, si dirige a ovest per intraprendere un'ambiziosa caccia al bufalo con un cacciatore ossessivo di nome Miller, interpretato da Nicolas Cage. Nel corso della caccia, Miller uccide più bufali di quanti ne possano scuoiare, ma la sua mente è sempre più sconvolta.

Che cosa sappiamo di Butcher's Crossing

Da un primo sguardo al trailer, Butcher's Crossing sembra riservare l'ennesimo ruolo selvaggio e stravagante per Nicolas Cage. Per la testa rasata del personaggio, il divo si sarebbe ispirato al look del campione Michael Jordan, ma ha anche attinto al colonnello Kurtz di Marlon Brando in Apocalypse Now.

Come anticipato, il western drammatico esplorerà la natura dell'ambizione che, secondo il regista, è stata una forza distruttiva nel corso della storia americana. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival dove ha ottenuto un 72% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.