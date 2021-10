Nicolas Cage sfoggia un look incredibile sul set del western Butcher’s Crossing

Nicolas Cage sfoggia un look davvero selvaggio nella prima foto dal set del western Butcher's Crossing, in lavorazione nel Montana.

Butcher's Crossing: la prima foto dal set di Nicolas Cage

Nicolas Cage si trova attualmente in Montana, impegnato sul set del western di Gabe Polsky Butcher's Crossing, e proprio dal set giunge una foto che svela l'incredibile look dell'attore.

La foto diffusa da Deadline mostra Nicolas Cage in versione calva con una cicatrice sul volto, in posa in una foresta con indosso una pelliccia di bufalo. Nel film, Cage interpreta proprio un cacciatore di bufali di nome Miller.

Butcher's Crossing, scritto e diretto da Gabe Polsky, è basato sul romanzo di John Williams pubblicato nel 1960. La storia parla di un giovane studente di Harvard di nome William Andrews, emarginato dai compagni che, ispirato dagli scritti di Ralph Waldo Emerson decide di ricongiungersi con la natura. Il giovane cerca il suo destino nel West unendosi a una squadra di cacciatori di bufali guidati da Miller. Insieme, intraprendono un viaggio pericoloso rischiando la vita e la sanità mentale. Il titolo si riferisce alla piccola cittadina del Kansas dove i due protagonisti si incontrano nel 1870.

