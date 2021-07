Burt Reynolds, Quentin Tarantino: "È morto felice, poche ore prima stava provando le battute del mio film"

Quentin Tarantino ha ricordato Burt Reynolds svelando qualche dettaglio dell'ultima notte di vita dell'attore.

Il regista, durante un'apparizione alla trasmissione CBS Sunday Morning, ha potuto ricordare l'esperienza vissuta prima delle riprese di C'era una volta a... Hollywood, film in cui l'attore avrebbe dovuto recitare.

Burt Reynolds in una scena del film Boogie Nights

Il regista Quentin Tarantino ha dichiarato parlando di Burt Reynolds: "Ho avuto l'occasione di provare con lui. Quello nel mio film è ufficialmente l'ultimo ruolo che ha interpretato perché era venuto alla lettura dello script che è poi stata la sua ultima esperienza come attore. Non solo, ma durante la sua ultima notte prima di morire stava provando le battute con il suo assistente".

Il filmmaker ha aggiunto: "Penso sia triste e meraviglioso al tempo stesso... Era così felice. Posso onestamente dire che è morto felice. Non sto dicendo che è morto felice grazie a me, ma lo era, era decisamente felice quando è morto".

In C'era una volta a... Hollywood Burt Reynolds avrebbe dovuto interpretare il ruolo di George Spahn, il proprietario del ranch dove vivono Charles Manson e i suoi seguaci. Bruce Dern lo ha sostituito nelle riprese.