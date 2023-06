Buongiorno papà stasera su Canale 5, trama e cast del film con Raoul Bova e Marco Giallini

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Buongiorno papà: trama, cast e curiosità del film con Raoul Bova e Marco Giallini.

Buongiorno papà è il film che Canale 5 manda in onda stasera, 2 giugno, in prima serata. La pellicola, una produzione italiana, è diretta da Edoardo Leo che ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Massimiliano Bruno. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Buongiorno papà: Trama

Andrea è un trentottenne, bello e sicuro di sé. Single, sciupafemmine e superficiale con un'avviatissima carriera in un'importante agenzia che si occupa di product placement. Nella sua vita, fatta di avventure di una sola notte, sembra andare tutto a gonfie vele: nessuna responsabilità, tutto lavoro e divertimento. Finché un giorno, al suo ritorno a casa, dove vive con Paolo - un curioso amico disoccupato - trova Layla. La ragazzina, decisamente stravagante, ha diciassette anni e dice di essere sua figlia. Con lei c'è suo nonno Enzo, un improbabile ex rockettaro e padre della sua prima fugace conquista sulle dune di Sabaudia... e sono venuti per restare!

Buongiorno papà: Curiosità

Buongiorno papà è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 14 Marzo 2013, distribuito da Medusa. Le riprese del film si sono svolte in Italia.

È il secondo film che vede Edoardo Leo dietro la macchina da presa dopo Ne parliamo a cena e Diciotto anni dopo.

La pellicola ha ricevuto 2 nomination ai David di Donatello 2013: migliore attore non protagonista a Marco Giallini e migliore canzone originale - Fare a meno di te - a Gianluca Misiti e Laura Marafioti. E 2 nomination ai Nastri D'argento: migliore commedia a Edoardo Leo e migliore attore protagonista a Raul Bova e Marco Giallini. Ha incassato 2.4 milioni di euro.

Rosabell Laurenti Sellers che interpreta Layla, è stata Tyene Sand, una delle principesse di Dorne ne Il trono di spade

Buongiorno papà: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Buongiorno papà.

Critica: Buongiorno papà è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10

Buongiorno papà: Interpreti e personaggi