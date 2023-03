Buongiorno, Mamma! 2, ultima puntata stasera 17 marzo su Canale 5: trama e cast

Stasera su Canale 5 va in onda la sesta ed ultima puntata di Buongiorno, Mamma! 2, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: trama, cast e anticipazioni.

Buongiorno, mamma! 2 torna stasera 17 marzo su Canale 5 alle 21:25, con la sesta ed ultima puntata della nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Cosa vedremo stasera

La Trama della sesta puntata

Il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi è la notizia del giorno a Bracciano. Ma l'informazione più sconvolgente riguarda le tracce di DNA rinvenute sul cadavere, dettaglio che provoca un dolore quasi insanabile in tutti i componenti della famiglia Borghi. Alla ricerca della verità, Sole si imbarca in un lungo viaggio per provare a scavare nel passato della madre biologica.

Cast

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. La fiction si potrà seguire in live streeaming gratuito anche su Mediaset Infinity, dove trovate caricata anche il promo dell'ultima puntata.