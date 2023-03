Buongiorno, Mamma! 2, stasera su Canale 5: trama e cast della quinta puntata

Stasera su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Buongiorno, Mamma! 2, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: trama, cast e anticipazioni.

Buongiorno, mamma! 2 torna stasera 10 marzo su Canale 5 alle 21:25, con la quinta puntata della nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La Trama della stagione

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità.

Cosa vedremo stasera

La Trama della quinta puntata

Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all'uomo di effettuare un test del DNA. Questo sconvolge Guido, che teme di perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia.

Cast

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. La fiction si potrà seguire in live streeaming gratuito anche su Mediaset Infinity, dove trovate caricata anche una clip dedicata al meglio della quarta puntata