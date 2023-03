Buongiorno, Mamma! 2: trama e cast del quarto episodio, stasera su Canale 5

Buongiorno, mamma! 2 torna stasera 3 marzo su Canale 5 alle 21:25, con il quarto episodio della nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La Trama della stagione

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità.

Cosa vedremo stasera

La Trama del quarto episodio

Anna cerca un contatto con Sole che ha scoperto la verita' e ha capito di essere la figlia di Maurizia: per questo si e' rifugiata da Mauro e Agata e non vuole parlare con nessuno. Anna e Guido riusciranno a riunire la loro famiglia che sta andando in pezzi? Interviene Agata con un'idea e un consiglio che forse puo' aiutarli. Intanto Colaprico torna a Bracciano: ha rintracciato Mauro Rombi e sa anche che Agata lavora con lui. Qui scopre una verita' sconcertante su Sole: si sfoga con Agata, che gli consiglia di tacere per il bene della ragazza. Mentre il piccolo Michelino cerca come puo' di riunire la sua famiglia, Francesca e Karim si avvicinano sempre piu'. Agata rimane profondamente turbata quando realizza che l'uomo di cui si e' innamorata non e' stato sincero: Mauro infatti le confessa di aver conosciuto Maurizia da bambino, al Binsky Point.

Cast

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. La fiction si potrà seguire in live streeaming gratuito anche su Mediaset Infinity, dove trovate caricato anche il meglio della terza puntata.