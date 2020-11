Bullet Train: nel cast ci sarà anche l'attore Logan Lerman

L'attore Logan Lerman è entrato a far parte del cast dell'action thriller Bullet Train che verrà prodotto per Sony.

Il cast, già stellare, di Bullet Train, l'action movie con star Brad Pitt, avrà tra gli interpreti anche Logan Lerman.

Come accaduto in precedenza, la produzione del progetto non ha voluto rivelare i dettagli relativi al personaggio affidato al giovane attore.

Il film Bullet Train verrà diretto da David Leitch, che si è inoltre occupato della sceneggiatura firmata da Zak Olkewicz.

Logan Lerman è stato recentemente il protagonista di Hunters, la serie Amazon che ha nel proprio cast anche Al Pacino.

Brad Pitt ha accettato il ruolo principale del progetto poco dopo la scelta del regista e le riprese dovrebbero iniziare a breve a Los Angeles.

Bullet Train, adattamento del romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle, è incentrato su un gruppo di assassini dalle motivazioni complesse che si trovano su un treno a Tokyo. Tra gli interpreti del film ci saranno anche Lady Gaga, Zazie Beetz, Michael Shannon, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji.

Nel team dei produttori ci saranno anche Ryosuke Saegusa e Yuma Terada, in collaborazione con Leitch, Kelly McCormick e Antoine Fuqua.