Bullet Train: Joey King ha lavorato all'accento britannico anche tre ore al giorno

L'attrice Joey King, per interpretare Prince in Bullet Train, ha lavorato anche tre ore al giorno sul suo accento britannico.

Joey King fa parte del cast stellare del film action Bullet Train e ha ora svelato quanto a lungo ha dovuto prepararsi per poter recitare usando un accento britannico.

Il film, secondo le prime proiezioni, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con un incasso di circa 30 milioni di dollari.

Parlando ai microfoni di Variety, Joey King ha raccontato: "Quando ho avuto l'audizione per Bullet Train mi è stato detto che dovevo avere un accento britannico. Avevo fatto un lavoro minimo con l'accento prima di questo film, nella mia macchina, mentre andavo a degli appuntamenti, ma non avevo mai avuto una preparazione specifica".

L'attrice ha aggiunto: "Ho avuto un dialect coach, Jamison Bryant, che è fantastico. Abbiamo lavorato ogni giorno, per almeno un'ora, alle volte dalle due alle tre ore. Abbiamo affrontato vari tipi di accenti e poi abbiamo presentato a David alcune opzioni. Uno dei miei modi preferiti per ottenere un personaggio è leggere l'intero script ad alta voce con quell'accento. Si tratta di un esercizio grandioso perché vuoi fare le cose nel modo giusto".

Bullet Train, la recensione: Brad Pitt guida un vagone di star, cadaveri, pallottole e puro divertissement

Joey ha inoltre raccontato che, a differenza dei suoi colleghi, non ha dovuto sottoporsi a una preparazione fisica troppo dura: "Avevo molto meno bisogno dell'azione rispetto a molti degli altri personaggi. La forza più grande del mio personaggio è la sua mente, la usa al meglio della sua capacità. Non le piace sporcarsi le mani, ma ama manipolare".

King ha poi rivelato che sul set, insieme al regista David Leitch hanno provato varie versioni del personaggio perché inizialmente non sapevano come volevano proporre Prince: "Abbiamo detto 'Prince potrebbe essere in entrambi i modi. Potrebbe essere estremamente sinistra, estremamente pulita e minacciosa. O potrebbe essere un po' sopra le righe, sembrare psicotica'. Ho detto a David: 'Ho così tante idee per lei, e ho delle idee generali di chi penso sia, quindi ti darò sette diverse performance e tu puoi scegliere la tua avventura".