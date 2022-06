Bullet Train: Brad Pitt e i protagonisti in un nuovo poster del film

Brad Pitt e gli altri protagonisti del film Bullet Train sono ritratti in un nuovo poster dell'action movie in arrivo ad agosto.

Il 5 agosto arriverà nei cinema americani il film Bullet Train, diretto da David Leitch, e il nuovo poster ritrae i protagonisti del progetto.

Brad Pitt guida un cast davvero stellare nell'adattamento del romanzo scritto da Isaka Kotaro, portato sul grande schermo grazie al lavoro compiuto da Zak Olkewicz.

Bullet Train: un poster del film

In Bullet Train Brad Pitt ha il ruolo di Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a compiere il suo lavoro in modo pacifico dopo che troppe missioni non sono andate come sperato. Il destino, tuttavia, potrebbe avere altri progetti e l'ultima missione di Ladybug lo porta a scontrarsi con avversari letali provenienti da ogni parte del mondo, tutti con obiettivi legati, ma in conflitto, mentre si trovano a bordo del treno più veloce al mondo.

David Leitch (Deadpool) ha diretto il film con protagonisti, oltre a Pitt, anche Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Joey King, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Bad Bunny, Masi Oka, Zazie Beetz, Logan Lerman, Karen Fukuhara, e Sandra Bullock.