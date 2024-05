Bugonia, Emma Stone e Yorgos Lanthimos non si fermano: ecco quando arriva il nuovo film insieme

In questi giorni impegnati nella presentazione a Cannes di Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos e Emma Stone sembrano ormai una coppia inarrestabile, tanto che i due cominceranno presto a girare il loro prossimo nuovo film insieme: Bugonia.

Il regista e l'attrice due volte Premio Oscar cominceranno le riprese già il prossimo luglio. Bugonia sarà distribuito da Focus Features, mentre Universal Pictures si occuperà della distribuzione internazionale.

Il film riunirà ancora una volta Lanthimos con la sua musa e con Jesse Plemons, che sta rapidamente diventando uno dei volti preferiti dell'autore. Will Tracy ha scritto la sceneggiatura.

Emma Stone, Yorgos Lanthimos e Jesse Plemons già pronti al prossimo film insieme

La trama è incentrata su due giovani ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono l'amministratore delegato di un'importante azienda, credendo che sia un alieno intenzionato a distruggere la Terra.

Bugonia segna l'ennesima collaborazione tra Lanthimos e la Stone, dopo il loro lavoro in La favorita, Kinds of Kindness e l'acclamato Povere Creature!, che è valso alla Stone il suo secondo Oscar come miglior attrice dopo quello per La La Land. La riunione della Stone con Lanthimos è sempre benvenuta, dato che i loro progetti passati sono stati accolti con favore dalla critica. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Kinds of Kindness.

Jerry Kyoungboum Ko di CJ ENM ha sottolineato le intriganti origini della storia, basata sulla commedia fantascientifica sudcoreana Save the Green Planet. "Sono entusiasta di presentare questa storia avvincente del cinema coreano, in collaborazione con un team così talentuoso. Lo stile unico di Yorgos porterà una nuova prospettiva alla narrazione", ha dichiarato Ko.

Anche Christian Vesper, CEO di Global Drama di Fremantle, ha espresso il suo sostegno. "Siamo entusiasti che Fremantle faccia parte dell'ultimo progetto di Yorgos e siamo orgogliosi di sostenere il team di Element. I film di Yorgos sono sempre innovativi e accattivanti e non vediamo l'ora di collaborare a Bugonia", ha dichiarato Vesper.