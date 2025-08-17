Buffy l’ammazzavampiri: una storica protagonista non tornerà nel reboot targato Hulu

Il ritorno di Buffy l'ammazzavampiri ha acceso l'entusiasmo dei fan della serie cult, ma non tutti i volti storici del cast saranno presenti. Se da una parte Sarah Michelle Gellar riprenderà ufficialmente i panni di Buffy Summers, dall'altra Charisma Carpenter ha messo fine alle speculazioni chiarendo che non farà parte del reboot di Hulu. L'attrice, che per anni ha interpretato l'indimenticabile Cordelia Chase, ha deciso di rispondere direttamente alle domande dei fan con un video sui social.

Charisma Carpenter esclude un ritorno come Cordelia

Nel filmato pubblicato su TikTok, Carpenter ha dichiarato apertamente di non avere alcun ruolo nel progetto: "Non sono nel reboot. Non sono nel pilot. Non ho avuto alcuna conversazione con la produzione". L'attrice ha anche spiegato come alcune sue battute scherzose sui social fossero state fraintese come indizi sul suo possibile ritorno, generando aspettative che non hanno però trovato conferma.

Sarah Michelle Gellar e Charisma Carpenter in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Benvenuti al college

Cordelia, personaggio centrale nelle prime tre stagioni della serie originale, era diventata ancora più importante nello spin-off Angel, dove il suo arco narrativo si era concluso tragicamente. Un eventuale ritorno, dunque, sarebbe stato complicato anche a livello di trama.

Sarah Michelle Gellar sarà di nuovo Buffy

Al momento l'unica vera certezza riguarda la presenza di Sarah Michelle Gellar, che oltre a recitare nel revival sarà anche produttrice esecutiva. L'attrice si prepara a guidare una nuova generazione di spettatori attraverso le avventure sovrannaturali che hanno reso la serie un fenomeno di culto tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000.

Buffy

Il reboot non riproporrà in blocco il cast originale, ma introdurrà nuovi volti. Tra i nomi confermati spicca quello di Ryan Kiera Armstrong, scelta per interpretare Nova, una nuova cacciatrice descritta come una liceale introversa che erediterà il peso della lotta contro le forze oscure. Accanto a lei, secondo quanto riportato da Deadline, appariranno anche Merrin Dungey, nei panni della consulente universitaria della New Sunnydale Academy, e le giovani attrici Audrey Hsieh e Audrey Grace Marshall, che vestiranno i ruoli di due studentesse appartenenti a un gruppo cristiano evangelico.

Negli ultimi mesi sono stati confermati altri attori che prenderanno parte al progetto, tra cui Sara Bock (Severance), Faly Rakotohavana (Unprisoned), Daniel di Tomasso (Chicago Fire) e Jack Cutmore-Scott (Frasier). Una rosa di nomi che testimonia la volontà della produzione di fondere nuove generazioni di interpreti con volti già noti al pubblico televisivo.

Nonostante l'interesse crescente, Hulu non ha ancora annunciato una data ufficiale per il debutto del reboot di Buffy l'ammazzavampiri. L'attesa, però, non fa che alimentare la curiosità dei fan, divisi tra nostalgia per il cast originale e il desiderio di scoprire in che modo la nuova generazione porterà avanti l'eredità della Cacciatrice più famosa della televisione.