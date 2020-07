Buffy - L'ammazzavampiri, Joss Whedon "un egomaniaco" per lo stunt coordinator

Proseguono le critiche nei confronti del regista e sceneggiatore Joss Whedon. A parlare è adesso lo stunt coordinator di Buffy - L'ammazzavampiri che definisce il creatore della serie tv un egomaniaco.

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy

La bufera che si sta abbattendo su Joss Whedon avrebbe a che fare col comportamento tenuto dal regista in varie occasioni sui set su cui ha lavorato. L'interprete di Cyborg in Justice League , Ray Fisher, ha accusato Whedon di comportamenti inappropriati, notizia che ha ricevuto la conferma indiretta da parte di Kevin Smith. Dopo le accuse di sessismo mosse a Joss Whedon in passato, inoltre, fonti terze avrebbero riferito l'incidente occorso sul set tra il regista e Gal Gadot, che si era rifiutata di girare una scena troppo sexy ed è stata prontamente sostituita da un body double.

Nuove accuse a Joss Whedon arrivano dallo stunt coordinator di Buffy - L'ammazzavampiri Jeff Pruitt e dalla stunt double Sophia Crawford che, in unì'interbista a Metro.co.uk, definiscono il loro ex capo "egomaniaco". Quando Whedon ha scoperto che i due stunt si frequentavano nel privato, ha chiesto loro di interrompere la relazione se volevano continuare a lavorare in Buffy. Sophia Crawford ha lasciato la serie poco dopo definendo il comportamento del regista "orribile":

"Sono stata chiamata nel suo ufficio e mi è stato dato un ultimatum. Mi è stato detto "Torna a lavorare nello show, ma devi lasciare Jeff, oppure non tornare." Ho cominciato a piangere e gli ho detto di fottersi".

Justice League: Joss Whedon ironizza sulla Snyder Cut e fa infuriare i fan

Jeff Pruitt e Sophia Crawford non hanno dato retta a Joss Whedon, che li ha perfino minacciati sostenendo che non avrebbero trovato nessun altro lavoro a Hollywood, e sono oggi marito e moglie:

"Joss ci ha detto che nessun ci avrebbe assunti, ma non lo ha detto davanti ad altre persone, è molto attento. Ha solo insinuato solo che nessuno ci avrebbe offerto un lavoro se noi non lo compiacevamo".

Kristen Bell e Joss Whedon sul set di Veronica Mars

Jeff Pruitt spiega di avere avuto un ottimo rapporto con Joss Whedon nelle prime fasi di Buffy, finchè il successo dello show non gli ha dato alla testa:

"Avevamo una bella relazione, Joss e io, ma il successo ha cambiato tutto. Da umile sceneggiatore che era solito chiedermi consiglio per le scene di combattimento si è trasformato in un egomaniaco immerso nel suo stesso hype. Forse è sempre stato così e io ero troppo ingenuo per capirlo, ma non mi aveva mai mostrato quel lato del suo carattere. Ci eravamo sempre sostenuti a vicenda. Sophia e io abbiamo resistito finché abbiamo potuto, ma le tensioni sono cresciute e alcuni membri della crew hanno cominciato a complottare gli uni contro gli altri, sparlando alle mie spalle."