Buffy l'ammazzavampiri in streaming: in arrivo su Amazon Prime Video dall'1 settembre

Vampiri, tremate: la cacciatrice è tornata. Tutte le stagioni di Buffy L'Ammazzavampiri saranno presto disponibili in streaming su Amazon Prime Video. Data da segnare sul calendario: 1 settembre 2020.

Il mese di settembre sarà pieno di piacevoli sorprese per gli abbonati al servizio Amazon Prime Video. Perché? Beh, per cominciare, arriverà l'attesissima seconda stagione di The Boys, seguito dalla seconda stagione della serie tv targata DC Universe, Doom Patrol.

Ai vari film, tv show e originali in esclusiva del servizio, poi, si andranno ad aggiungere diverse riproposte di serie tv che hanno fatto la storia della serialità, come Lost, The Americans, Le Nuove Avventure di Lupin III e, ovviamente, anche la nostra Buffy.

Buffy the Vampire Slayer: l'ultima immagine nel finale di serie, intitolato La prescelta

Il personaggio ideato da Joss Whedon - che debuttò prima in un feature film di scarso successo intitolato anch'esso Buffy - L'Ammazzavampiri, come la serie, e disponibile anch'esso su Prime Video - trovò il successo sperato nella sua seconda iterazione, quella portata sul piccola schermo da Sarah Michelle Gellar, che ancora oggi è agli occhi di tutti La Cacciatrice.

La serie tv proseguì per sette stagioni, dando però vita anche a uno spin-off, Angel, della durata di 5 stagioni, e a una serie di fumetti, di cui si stanno attualmente pubblicando i primi numeri del reboot.

E a proposito di reboot, sembrerebbe che stia procedendo anche lo sviluppo del discusso live-action, nonostante non si sappia ancora molto al riguardo.

Ad ogni modo, se siete tra coloro che hanno amato l'iconico show e non vedevano l'ora di riguardarlo, o tra chi, invece, voleva dedicarsi alla sua prima visione di Buffy - L'ammazzavampiri, Amazon Prime Video ha quello che fa per voi: basterà solo fare click sul tasto play dal 1 settembre.