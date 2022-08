Buffy l'Ammazzavampiri, si ferma lo sviluppo del reboot: non ci sarà una nuova cacciatrice?

Sembra che lo sviluppo dell'annunciato reboot di Buffy l'Ammazzavampiri sia stato messo in pausa per un tempo indeterminato: la serie sarà cancellata?

Non ci sarà nessuna cacciatrice in città, almeno per il momento: pare che il reboot di Buffy L'Ammazzavampiri anticipato qualche tempo fa non proseguirà oltre con il suo sviluppo. L'aggiornamento più recente riguardante il progetto parla infatti di una pausa.

La notizia ci arriva da TV Line, che riprendendo le parole della produttrice Gail Berman durante un recente episodio del podcast dell'Hollywood Reporter, spiega come Berman abbia rivelato che il progetto è tuttora in in pausa.

La notizia di una nuova produzione legata al popolare personaggio nato dalla fantasia di Joss Whedon arrivava nel 2018 (con scetticismo di molti).

All'epoca non furono date molte informazioni in merito, ed infatti inizialmente non era chiaro se si trattasse di un reboot vero e proprio o di una sorta di revival - l'unica cosa certa sembrava essere la volontà di proporre una protagonista di origini afro-americane -, ma Whedon sarebbe stato comunque coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo assieme a Berman, con Monica Owusu-Breen (Agents of S.H.I.E.L.D., Fringe, Midnight, Texas) in qualità di sceneggiatrice e showrunner.

La stessa, dopo che la serie era stata descritta come una produzione "contemporanea, ma che pone le fondamenta sulla mitologia dell'originale", aveva fornito qualche dettaglio in più, spiegando che "gli amati personaggi originali di Buffy" non sarebbero stati rimpiazzati, e che non avrebbero cercato di realizzare una semplice "replica" di una serie così "bella e brillante".

"Il mondo sembra ancora più spaventoso al giorno d'oggi, quindi magari è giunto il momento di introdurre una nuova cacciatrice?" aveva proposto Owusu-Berman. Ma a quanto pare, i tempi non erano ancora maturi per un nuovo Buffy - L'ammazzavampiri.