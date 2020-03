Buffy l'Ammazzavampiri, Ben Affleck: "Avevo una sola battuta, ma ero talmente scarso che mi hanno doppiato"

I ricordi di Ben Affleck sulla partecipazione al film Buffy l'Ammazzavampiri non sono dei migliori. Il divo aveva una sola battuta, ma evidentemente era talmente scarso da essere doppiato da un altro attore.

Batman v Superman: Ben Affleck interpreta Bruce Wayne nel film

L'attore ha ricordato l'increscioso episodio nel corso di un'intervista al The Jess Cagle Show su SiriusXM:

"Apparentemente sono talmente pessimo nel film che la mia unica battuta, mi pare fosse 'take it, è stata doppiata, anche se io pensavo di essere andato bene e il regista sembrava contento. Sono andato a vedere il fil comprandomi il biglietto e mi sono reso conto che quella non era la mia voce. Non ero io. A quanto pare il regista ha detestato la mia performance talmente tanto da doppiare la mia unica battuta. Sono stato doppiato in inglese!"

Nella stessa intervista, Ben Affleck ha parlato della scelta di non interpretare più Batman perché sempre meno interessato a quel tipo di storie, ma ha ammesso scherzosamente che magari tra vent'anni potrebbe interpretare un Batman anziano col deambulatore.

Prossimamente vedremo l'attore al cinema nel dramma sportivo Tornare a vincere, diretto da Gavin O'Connor.