Sarah Michelle Gellar cambia idea sul reboot di Buffy: "Potrei farlo"

Nonostante in passato avesse dichiarato di essere completamente contraria a un reboot di Buffy l'ammazzavampiri, la Cacciatrice più famosa della TV, Sarah Michelle Gellar, potrebbe aver cambiato idea.

L'attrice, attualmente impegnata in Dexter: New Blood, è stata ospite del The Drew Barrymore Show, dove la conduttrice le ha chiesto se avesse mai pensato di tornare nel mondo della serie cult degli anni '90. Lo show, andato in onda dal 1997 al 2003, ha visto Buffy Summers, interpretata da Gellar, alle prese con vampiri, demoni e forze oscure, con l'aiuto dei suoi fedeli amici.

Sarah Michelle Gellar ci ripensa: tornerà nei panni di Buffy?

L'attrice, che in passato aveva respinto categoricamente l'idea di tornare a vestire i panni di Buffy, ha dichiarato: "È buffo. Ho sempre detto di no, perché la serie è nella sua bolla ed è così perfetta. Ma guardando serie come And Just Like That (il sequel di Sex and the City) e Dexter, mi sto rendendo conto che ci sono modi per farlo, e mi viene da pensare: 'Beh, forse potrei'".

E ha aggiunto che non necessariamente si tratterebbe di un prequel. "Potrebbe essere qualsiasi cosa. È un intero universo. E questo ci fa capire che in questo mondo c'è un bisogno di eroi, forse più che mai" ha detto la star di Scooby-Doo.

Un notevole cambiamento rispetto a quanto dichiarato nel 2022, quando, in un'intervista a SFX Magazine, aveva respinto l'idea di riprendere il suo ruolo di eroina. In quella occasione, Sarah Michelle Gellar aveva detto: "Sono molto orgogliosa dello show che abbiamo creato, e credo che non debba essere ripreso. L'abbiamo concluso. Sono favorevole al proseguimento della storia, ma è una storia di emancipazione femminile. Mi piace come la serie è stata conclusa: 'Ogni ragazza che ha il potere può avere il potere'. È un messaggio che si presta a far sì che qualcun altro prenda il comando, ma le metafore di Buffy parlavano degli orrori dell'adolescenza. Io posso sembrare giovane, ma non sono più un'adolescente".

La serie TV è stata adattata dall'omonimo film del 1992, interpretato da Kristy Swanson. Oltre alla recente partecipazione nel prequel di Dexter, Gellar ha preso parte anche al revival Wolf Pack e a Do Revenge.