Buffy l'Amazzavampiri, Nicholas Brendon contro lo spin-off: "Angel era il personaggio più noioso"

In Buffy L'Amazzavampiri Xander e Angel non si stavano troppo simpatici, ma pare che la situazione non sia molto diversa nella realtà. Nicholas Brendon non ha parole molto gentili nei confronti del personaggio protagonista dello spin-off, né del suo interprete David Boreanaz.

Come riportato anche da Screen Rant, in un'intervista con Evan Ross Katz in occasione dell'uscita del libro "Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts", Brendon ha reso noto tutto il suo disappunto per la scelta di incentrare una serie tv sul personaggio a sua detta "più noioso di tutti".

"È stato strano sapere che Angel avrebbe avuto uno spin-off. Perché come fa il personaggio più noioso nella storia della tv a ottenere una serie tutta sua?" lo sentiamo dire "Perché non analizziamo Angel? Uh, no, non c'è nulla da analizzare. È semplicemente un tipo che mette il muso".

E per rincarare la dose, ecco che arriva l'inevitabile paragone con una serie sui vampiri che di critiche ne ha ricevute parecchie fin dall'inizio... "Angel per me è peggio di quei tizi di Twilight".

Ma i sentimenti di Brendon non sembrano fermarsi al personaggio, anzi "E a questo punto non sono nemmeno sicuro di stare parlando del personaggio di Angel o del suo interprete David Boreanaz".