Buffy: la graphic novel dedicata a Willow disponibile da oggi in occasione del Pride Month

Willow sarà la protagonista di una nuova graphic novel ambientata nel mondo di Buffy: L'ammazzavampiri disponibile da oggi grazie a SaldaPress per celebrare il Pride Month.

I fan di Buffy: l'ammazzavampiri potranno acquistare da oggi giovedì 17 giugno la graphic novel Willow, dedicata alla grande amica della cacciatrice, pubblicata da SaldaPress in occasione del Pride Month 2021.

La casa editrice dà in questo modo il proprio contributo all'evento che, come ogni anno, coinvolge le comunità LGBTQIA+ in una serie di appuntamenti, manifestazioni e occasioni pubbliche.

Il volume con protagonista l'amata protagonista del Buffyverse sarà disponibile in edizione regular e variant con una cover realizzata da Mirka Andolfo.

Il volume, composto da 120 pagine, è un'opera delal scrittrice Mariko Tamaki, vincitrice del premio Eisner, e della disegnatrice Natacha Bustos, con i colori dell'italiana Eleonora Bruni.

Buffy - L'ammazzavampiri: Willow avrà un prezzo di euro 19,90 e propone un capitolo a parte - uno spin-off autoconclusivo - del nuovo corso di storie a fumetti dedicate all'universo della leggendaria Ammazzavampiri creata da Joss Whedon.

Dopo i tragici avvenimenti narrati nell'evento cross-over La bocca dell'inferno, l'intero Buffyverse è stato segnato da cambiamenti profondi. Così, in seguito alle perdite subite in quel disastro, Willow decide che per lei è giunto il momento di abbandonare Sunnydale per intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessa. Il suo vagare la condurrà a una strana comunità di persone all'apparenza simili a lei: streghe smarrite e in cerca di risposte. Eppure quel luogo, che a una prima occhiata sembrerebbe in grado di fornire la pace e le risposte che Willow cerca, nasconde inequivocabilmente qualcosa di oscuro e pericoloso, una forza minacciosa che la giovane strega ha già avvertito in passato dentro se stessa e che ancora oggi la terrorizza.

Il volume sarà disponibile da oggi giovedì 17 giugno in libreria, fumetteria e online.