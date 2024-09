Il Buco 2, il trailer del sequel Netflix è ancora più raccapricciante dell'originale

Arriverà in streaming sulla piattaforma questo autunno il sequel di uno dei film non in lingua inglese più visti in assoluto

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer de Il Buco - Capitolo 2, sequel del film campione di visualizzazioni arrivato sulla piattaforma nel 2019 e risultata una delle produzioni spagnole più viste di sempre.

Dopo il successo del precedente, l'attesissimo sequel, con Milena Smit (Madres paralelas, La ragazza di neve) e Hovik Keuchkerian (La Casa Di Carta), arriverà solo su Netflix il 4 ottobre prossimo e proseguirà la storia del precedente capitolo.

Il nuovo filmato offre ai fan un assaggio davvero raccapricciante di ciò che accadrà in questa seconda parte dell'horror fantascientifico, in cui i residenti sono confinati in un grande e alto edificio o "Centro di Autogestione Verticale".

Cosa racconterà questo "Capitolo 2"

Mentre un misterioso leader impone il proprio dominio nel Buco, un nuovo "inquilino" viene coinvolto nella lotta contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. Ma quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, fino a che punto saresti disposto a spingerti per salvarti la vita?

Il Buco: ecco il raccapricciante trailer del Capitolo 2 in arrivo su Netflix

Nel cast del sequel sono presenti anche Natalia Tena (Game of Thrones) e Óscar Jaenada (Luis Miguel: The Series); il film è nuovamente diretto da Galder Gaztelu-Urrutia (Il Buco) e prodotto da Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia, e Raquel Perea, per Basque Films.

Su queste pagine potete sia leggere la recensione de Il Buco, che approfondire il significato del suo finale, anche in preparazione alla visione del nuovo capitolo in uscita in streaming tra due settimane. Un altro secondo capitolo molto atteso su Netflix è quello di Squid Game, di cui è stato pubblicato un nuovo teaser pochi giorni fa.