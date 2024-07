Il Buco: ecco il raccapricciante trailer del Capitolo 2 in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer de Il Buco - Capitolo 2, sequel del film campione di visualizzazioni uscito sulla piattaforma nel 2019 diventando una delle produzioni spagnole più viste di sempre.

Questo sequel è nuovamente diretto da Galder Gaztelu-Urrutia e prodotto da Carlos Juárez, Gaztelu-Urrutia e Raquel Perea, del team Basque Films.

Classificatosi al quinto posto nella top ten dei film non inglesi con quasi 83 milioni di visualizzazioni, Il buco è stato distribuito con enorme successo nel 2019. A luglio 2020, Netflix ha dichiarato che il film è stato visto da 56 milioni di famiglie nelle prime quattro settimane di uscita, raccogliendo ulteriore popolarità durante l'isolamento per la pandemia COVID-19.

Lo sneak peak del nuovo capitolo offre ai fan un assaggio raccapricciante di ciò che accadrà in questa seconda parte dell'horror fantascientifico, in cui i residenti sono confinati in un grande e alto edificio o "Centro di Autogestione Verticale".

Cosa racconta il sequel?

"Mentre un misterioso leader impone il suo dominio nella Piattaforma, un nuovo residente si ritrova coinvolto nella battaglia contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione", si legge nella sinossi della trama. "Ma quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, fino a che punto sareste disposti a spingervi per salvare la vostra vita?".

Il buco: cosa significa il finale del film su Netflix?

Nel cast troviamo Milena Smit (The Snow Girl), Hovik Keuchkerian (Money Heist), Natalia Tena (Game of Thrones) e Óscar Jaenada (Luis Miguel: The Series).

Il trailer diffuso da Netflix ha anche svelato la data d'uscita di questo Capitolo 2, che approderà sulla piattaforma digitale il 4 ottobre prossimo.