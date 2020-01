Addio a Buck Henry, morto lo sceneggiatore de Il laureato

E' morto Buck Henry, leggendario sceneggiatore de Il laureato, Comma 22 e Ma papà ti manda sola?, co-creatore di Get Smart - Un detective tutto da ridere e presenza fissa nei primi anni del Saturday Night Live. Lo scrittore e attore si è spento all'età di 89 anni al Cedars-Sinai Health Center di Los Angeles a seguito di un attacco cardiaco.

Buck Henry

Nel corso della sua carriera, Buck Henry ha ottenuto due candidature all'oscar per la sceneggiatura de Il laureato e per la co-regia di Il paradiso può attendere firmata insieme alla star Warren Beatty. Lo scrittore ha conquistato un Emmy nel 1967 per Get Smart, parodia spionistica ideata insieme a Mel Brooks per il piccolo schermo.

Buck Henry è divenuto un volto familiare per i telespettatori comparendo nelle prime cinque stagioni del Saturday Night Live, spesso come spalla di John Belushi negli sketch dei samurai, several e recitando in numerosi films. Ma verrà ricordato soprattutto come sceneggiatore per aver firmato la sceneggiatura del leggendario Il laureato, sadace pellicola del 1967 interpretata da Dustin Hoffman, Katharine Ross e Anne Bancroft, film che fotografato il gap generazionale del anni '60 regalando al pubblico battute indimenticabili.

Ricordando Il laureato: And here's to you, Mrs. Robinson

Tra i suoi lavori anche la sceneggiatura di Da morire, caustica pellicola di Gus Van Sant con Nicole Kidman, e della commedia Amori in città... e tradimenti in campagna.