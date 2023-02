BTS: Yet To Come in Cinemas, il film concerto dei BTS domina il botteghino italiano

Nei cinque giorni in cui è stato disponibile per la visine, il film concerto BTS: Yet To Come in Cinemas ha conquistato la vetta del botteghino italiano.

Gli Army italiani non hanno deluso i loro beniamini: BTS: Yet To Come in Cinemas è stato un successo, e il film concerto della più celebre band coreana al mondo ha conquistato la vetta del botteghino nostrano (e non solo).

Per cinque giorni, dall'1 al 5 febbraio, è stato possibile vedere in alcune sale italiane BTS: Yet To Come In Cinema, il film concerto che ha portato sul grande schermo l'iconica esibizione dei BTS dello scorso ottobre in quel di Busan.

RM, Jin Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook hanno regalato ai loro fan uno spettacolo estremamente suggestivo e carico di emozioni, come solo i Bangtan Boys sanno fare, e sono stati ripagati con il primo posto al boxoffice italiano e un incasso totale di 799.745 euro secondo Cinetel.

BTS: Yet To Come in Cinemas, il trailer del film concerto anticipa il ritorno dei BTS nelle sale

Anche nel resto del mondo, però, BTS: Yet To Come In Cinemas se l'è cavata alla grande, con 8.022.774 milioni di dollari di incassi in America del Nord, e 1.058.842 in Corea del Sud, come riportano BoxOfficeMojo e il Manila Bulletin.

Insomma, mentre i BTS stanno aspettando di tornare a cantare tutti insieme sul palco, i loro fan ingannano l'attesa affollando i cinema e continuando a mostrare il loro sostegno per la band a suon di biglietti.