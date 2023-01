BTS: Yet To Come in Cinemas, la band coreana ci ricorda l'arrivo del concerto nelle sale con un videoannuncio

I BTS, tornano al cinema: la più popolare band coreana degli ultimi anni sarà sul grande schermo con il concerto evento BTS: Yet To Come in Cinemas, come ci ricordano loro stessi in un videoannuncio.

BTS: Yet To Come in Cinemas sta per arrivare, e gli stessi BTS ci ricordano di non mancare all'appuntamento con il loro concerto sul grande schermo in un nuovo videoannuncio.

Sono proprio loro, i Bangtan Boys, ad offrirci un promemoria per i primi di febbraio, quando nelle sale italiane li ritroveremo sul grande schermo in BTS: Yet To Come In Cinema, la versione cinematografica del concerto tenutosi all'Asiad Main Stadium di Busan lo scorso 15 ottobre.

Come spiegano i ragazzi nel video, ed è riportato anche sul sito ufficiale di The Space Cinema: "I BTS tornano al cinema dall'1 al 5 febbraio con 'BTS: Yet to come in Cinemas': il trionfale concerto di Busan editato e remixato per il grande schermo per un evento globale. L'eccezionale appuntamento presenta riprese con angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova dell'intero concerto. Il pubblico potrà vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook esibirsi in canzoni di successo che abbracciano tutta la loro carriera, tra cui Dynamite, Butter e IDOL, oltre alla prima esibizione in concerto di Run BTS dall'ultimo album, Proof".

In the Soop: Friendcation, il trailer della nuova serie coreana sui BTS in arrivo su Disney+ (VIDEO)

Che siate Army o meno, l'appuntamento con BTS: Yet To Come in Cinemas e la pluripremiata band coreana che ha scalato tutte le classifiche e fatto impazzire il mondo è da non perdere.