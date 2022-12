Bryce Dallas Howard star della serie Disney+ Witch Mountain

Disney+ ha ufficialmente approvato il pilot dello show Witch Mountain, basato sull'omonima serie di film d'avventura fantasy. A guidare il cast sarà la star di Jurassic World Bryce Dallas Howard, che ha firmato per interpretare il ruolo di una madre devota e amorevole di nome Audrey. Questo lavoro segna la nuova collaborazione di Howard con lo streamer dopo aver diretto alcuni episodi di The Mandalorian.

Il pilot di Witch Mountain è descritto come una rivisitazione del franchise. Come si legge nella descrizione: "È una moderna reinvenzione del classico di culto che si svolge all'ombra di Witch Mountain seguendo due adolescenti che sviluppano strane abilità e scoprono che il loro sonnolento sobborgo potrebbe non essere così idilliaco come sembra".

Ad affiancare Bryce Dallas Howard saranno Isabel Gravitt nel ruolo di Tia, Levi Miller in quello di Ben, Bianca "b" Norwood nei panni di Corey e Jackson Kelly che interpreterà Peter.

Ecco la descrizione dettagliata del personaggio di Bryce Dallas Howard, Audrey, madre di Tia il cui marito è morto in seguito a una malattia mentale. Audrey cerca di rassicurare una irritabile Tia che non mostra alcun segno di seguire la spirale di suo padre. Una madre protettiva, in apparenza, ma come per gli altri personaggi della città niente è come sembra.

Il pilot di Witch Mountain sarà scritto e prodotto da Travis Fickett e Terry Matalas. Augustine Frizzell si occuperà della regia e della produzione esecutiva con John Fox e John Davis di Davis Entertainment, e con Gary Marsh.