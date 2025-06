Jurassic World, Bryce Dallas Howard non chiude la porta ad un ritorno

La star del franchise sui dinosauri non ha chiuso la porta ad un ritorno nonostante l'addio alla saga dopo l'ultimo capitolo, Il Dominio.

Bryce Dallas Howard è stata uno dei volti più rappresentativi della trilogia di Jurassic World e dopo l'uscita del terzo capitolo, Il Dominio, ha lasciato spazio ai nuovi protagonisti, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Dopo aver interpretato Claire Dearing al fianco di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ha dichiarato di non escludere un ritorno del suo personaggio in futuro, nonostante la saga stia per tornare con un soft-reboot.

Il possibile ritorno di Bryce Dallas Howard in Jurassic World e l'attesa per La Rinascita

"Penso che la porta sia sempre aperta. È stato fantastico con Il Dominio poter riavere il cast originale e lavorare ancora nella saga. Ma la cosa più importante è che si tratta di una storia sui dinosauri e sul 'cosa accadrebbe se dinosauri e esseri umani coesistessero?' Non riguarda un insieme specifico di personaggi" ha spiegato Howard.

Bryce Dallas Howard in una scena di Jurassic World

"Quindi, da fan, sono davvero entusiasta per Jurassic World: La Rinascita. Sarò al cinema il primo giorno, e hanno messo insieme un cast straordinario. Voglio dire, Mahershala Ali, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey... sarà assolutamente fantastico. Non vedo l'ora" ha concluso.

Il soft-reboot di Jurassic World con Scarlett Johansson

Nel nuovo film di Jurassic World dal titolo La Rinascita, la protagonista è Zora Bennett (Scarlett Johansson), che guida un team segreto nel tentativo di fermare un gruppo biotech fuori controllo che vuole scatenare dinosauri armati in tutto il mondo.

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

Mentre il caos si diffonde, Zora dovrà affrontare un oscuro segreto legato all'eredità originaria di Jurassic Park. Il cast del nuovo film comprende, oltre a Scarlett Johansson, anche Jonathan Bailey, il due volte premio Oscar Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise e Ed Skrein. Il film uscirà nelle sale il 2 luglio.