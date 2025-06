Bryce Dallas Howard e il flop di Argylle: "Non sono sorpresa"

L'attrice Bryce Dallas Howard ha parlato dei risultati deludenti ottenuti da film come Argylle spiegando perché non è stata una sorpresa.

Bryce Dallas Howard ha ammesso che non è stata sorpresa dal flop di film come Argylle - La super spia, di cui era protagonista accanto a Henry Cavill e Sam Rockewll, e The Lady in the Water.

L'attrice, che ha fatto parte di saghe di successo come quella di Jurassic World che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, sostiene che gli attori possano rendersi conto del possibile risultato negativo durante le riprese.

Bryce e i flop ai box office

In un'intervista rilasciata a The Independent, Bryce Dallas Howard ha dichiarato che si può capire già sul set se un film sarà un flop: "Si può sempre prevedere che accadrà mentre lo stai realizzando".

Argylle - La superspia: Bryce Dallas Howard in una scena del film

L'attrice e regista ha quindi aggiunto: "Non sono mai rimasta sconvolta quando qualcosa non funziona. Ma sono solo un'attrice, sei lì per essere al servizio della visione di un regista". Bryce ha successivamente sottolineato: "Se un film non finisce per essere nel modo in cui l'avevi immaginato, puoi a mala pena sentirti delusa perché non è tuo. Non sei la persone che lo sta realizzando".

I consigli di Clint Eastwood

L'attrice e regista ha inoltre rivelato che ha assistito alla reazione di suo padre, Ron Howard, quando uno dei suoi film non ottengono i risultati sperati, sottolineando che lui subisce l'impatto emotivo di quanto accaduto, mentre lei è in parte sorpresa perché non ne subisce le conseguenze.

Il padre, ad esempio, ha chiesto un consiglio all'amico Clint Eastwood dopo il fallimento di Cuori ribelli, con Tom Cruise e Nicole Kidman: "Ha detto: 'Ronnie, una carriera è come una stagione televisiva. Hai 24 episodi, alcuni saranno brutti, altri saranno passabili, forse un po' dimenticabili, e forse cinque di quelle puntate saranno davvero forti e resisteranno alla prova del tempo'".