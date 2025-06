Bryce Dallas Howard racconta l’episodio sul set con Lars von Trier: “Insultò mio padre per provocarmi”

Lars von Trier non è certo un nome estraneo alle polemiche, e a ricordarlo oggi è Bryce Dallas Howard, che ha condiviso un episodio avvenuto durante le riprese di Manderlay, uno dei suoi primi ruoli da protagonista. Intervistata dal The Times U.K. in occasione della promozione del film Deep Cover, l'attrice ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, compresi quelli meno piacevoli.

Figlia del celebre regista Ron Howard, Bryce è cresciuta tra i set cinematografici, ma nemmeno questa familiarità l'aveva preparata del tutto all'incontro con l'eccentrico e provocatorio autore di Melancholia. Sul set del film del 2005, sequel di Dogville, Howard si è trovata al centro di uno scontro diretto con von Trier, che - secondo il suo racconto - avrebbe deliberatamente tentato di provocarla.

"Ha iniziato a insultare mio padre"

"Appena arrivata sul set ha iniziato a insultarmi: 'Tuo padre è un pessimo regista'", ha raccontato Bryce. "Io gli ho chiesto: 'Lars, che cosa stai cercando di ottenere?', e lui ha risposto: 'Voglio vedere la tua faccia arrabbiata. Non so che aspetto abbia'".

Bryce Dallas Howard in una scena del film Manderlay

L'episodio è poi degenerato: "Mi ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia. Io ho fatto lo stesso con lui. Mi ha guardata e ha chiesto: 'Perché l'hai fatto?', poi si è alzato ed è andato via. Quella è stata la mia prima esperienza con Lars von Trier. Non sono corsa in camera a piangere, anzi, in un certo senso ero contenta".

Il nome di von Trier è stato spesso al centro di controversie. Oltre al noto episodio in cui fece dichiarazioni controverse su Hitler durante il Festival di Cannes, il regista danese è stato accusato in passato di comportamenti inappropriati sul set, come denunciato da Björk durante le riprese di Dancer in the Dark. Anche l'attore John C. Reilly abbandonò il set di Manderlay in segno di protesta dopo l'uccisione di un animale durante la produzione.

Bryce Dallas Howard e Willem Dafoe in una scena del film Manderlay

Nel 2022 a von Trier è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, e nel febbraio 2025 è stato ricoverato in una clinica specializzata per seguire cure più intensive.

Manderlay, uscito nel 2005, racconta la storia di una donna e di suo padre che scoprono, nella campagna dell'Alabama degli anni '30, una piantagione in cui la schiavitù è ancora praticata. Bryce Dallas Howard interpreta la protagonista, raccogliendo l'eredità del personaggio che nel film precedente era stato affidato a Nicole Kidman. Il cast comprende anche Willem Dafoe e Danny Glover.