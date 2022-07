Bruno Barbieri 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW: Ischia nell'ultima puntata

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nell'ultima puntata della stagione si vola a Ischia.

Giunge all'ultima puntata il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel, che, stasera su Sky Uno alle 21:15, chiude questo ciclo di episodi in una delle perle del Mediterraneo, capace di unire mare cristallino, vita mondana e natura incontaminata.

Ischia, l'isola vulcanica del Golfo di Napoli, è la protagonista dell'episodio in arrivo anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nella gara che si consuma in territorio ischitano, Bruno Barbieri 4 Hotel - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - mette in competizione quattro alberghi che puntano a custodire e a raccontare ai turisti provenienti da tutto il mondo l'essenza di Ischia, a metà tra le acque azzurre del mare, lo stupendo panorama del Golfo e la natura magica e affascinante dell'isola.

Gli hotel in gara sono:

Punta Chiarito Resort , gestita dalla ischitana Teresa insieme al marito; la struttura fu costruita da suo padre, e all'interno vi è anche un'azienda agricola che offre prodotti a km0 alla struttura. La struttura, che si trova tra la Baia di Sorgeto e il paese di Sant'Angelo d'Ischia, è dislocata su varie terrazze da cui si può godere un panorama mozzafiato: secondo Teresa, infatti, a Ischia il vero lusso non deve essere nelle camere ma fuori, così da poter regalare ai propri ospiti panorami unici. Situato sull'omonimo promontorio e a picco sul mare, il Punta Chiarito Resort è immerso in una rigogliosa vegetazione, abbellita da giardini fioriti e piante aromatiche

Casa Celestino, nel centro di Sant'Angelo, con la sua titolare ischitana doc Carla: innamorata della sua isola e della posizione della sua struttura, considera Sant'Angelo un vero paradiso in terra. Carla è attenta ai dettagli e pensa che le camere devono essere comode e pratiche. Il nome dato alla struttura vuole trasmettere l'idea della calorosa accoglienza che fornisce ai suoi ospiti, lo stesso calore che mostrerebbe appunto a casa sua. Le 23 camere hanno un arredamento ricercatissimo e sono tutte vista mare

Hotel La Madonnina, gestito da Benedetta e dalla sua famiglia: lei si occupa dell'accoglienza mentre i genitori coprono l'aspetto gestionale. Benedetta ha lavorato in diversi alberghi in giro per il mondo, cosa che le ha permesso di apprendere tante nozioni che ha poi applicato nella gestione del suo hotel. L'Hotel La Madonnina prende il nome dai primi proprietari, che erano milanesi; si trova in una posizione strategica, a nord dell'isola, a picco sul mare, con accesso privato al mare. In ogni camera è presente un falso d'autore di Botero, voluto dalla madre di Nicoletta in quanto grande stimatrice dell'artista

Hotel Hermitage con il suo proprietario Eduardo, originario non di Ischia ma di Napoli, motivo per il quale dice che "il napoletano si è preso uno degli hotel più grandi di Ischia". Secondo lui, infatti, il suo Hotel - completamente ristrutturato e curato nei minimi dettagli - è uno dei migliori dell'isola, all'interno del quale non vuole dare agli ospiti una semplice vacanza ma un vero e proprio "lifestyle". L'hotel è molto grande: ci sono 100 camere ma anche giardini, terrazze e piscine. Si trova a nord dell'isola, vicino al centro di Ischia Porto, ma in una zona tranquilla e riservata; ha uno stile classico con camere colorate e in stile mediterraneo dove predomina il colore turchese

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riprenderà, con i nuovi episodi inediti, a partire da domenica 4 settembre.