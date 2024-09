Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Genova per la seconda puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Per la seconda puntata di 4 Hotel 7, in onda domenica 15 settembre su Sky Uno e NOW, Bruno Barbieri vola a Genova: ecco quali sono le strutture alberghiere in gara.

Bruno Barbieri - 4 Hotel torna stasera su Sky Uno alle 21:15, in contemporanea in streaming su NOW, con la seconda puntata della settima stagione. Dopo il debutto della scorsa settimana nel Sud della Sardegna, il viaggio dello chef continua nelle strutture alberghiere di in una città affascinante e intrigante.

La seconda tappa di 4 Hotel 7 è Genova. Anche nella "Signora del mare", uno dei soprannomi del capoluogo ligure, lo Chef stellato sarà viaggiatore ma soprattutto arbitro della gara tra quattro hotel e i rispettivi albergatori, giudicando con l'eleganza che lo contraddistingue (e un pizzico di imperdibile severità) il loro stile e il loro modo di fare accoglienza. Nell'appuntamento di domenica 15 settembre gli hotel e gli albergatori in gara sono: Hotel Astoria con Ruggero, Il Giardino di Albaro con Raffaella, La Superba con Stefano e Rex Hotel Residence con Maria Chiara.

Gli hotel in gara a Genova

Ruggero è il direttore dell'hotel Astoria, un palazzo del 1870 vicino alla stazione di Brignole nonché uno degli alberghi più antichi di Genova, nato per accogliere la borghesia dell'epoca in viaggio. Ruggero, di origini siciliane, ha sempre avuto la passione per il mondo dell'hôtellerie ed oggi, divenuto direttore, è innamoratissimo della struttura che dirige e ne parla con grande ammirazione e orgoglio.

Raffaella è la titolare dell'hotel Il Giardino di Albaro, che si trova nel quartiere residenziale di Albaro, a due passi dal lungomare e a breve distanza dalla spiaggia di Boccadasse. Raffaella è un avvocato che negli anni ha deciso di cambiare vita e dedicarsi al mondo dell'ospitalità, innamorandosene subito e mettendosi in gioco.

Stefano è il direttore del nuovissimo hotel La Superba, a due passi dal porto di Genova e dall'acquario. Ha aperto a dicembre 2023 dopo un'importante ristrutturazione che ha dato vita ad un hotel funzionale ed ecologico, con stile minimalista e moderno, molto colorato. "La Superba" prende il nome dall'appellativo che il poeta Francesco Petrarca diede alla città di Genova.

Maria Chiara è la titolare dal 2004 del Rex Hotel Residence, di proprietà della sua famiglia dal 1972. Il Rex hotel residence, nel quartiere residenziale di Albaro, propone 26 appartamenti autonomi e 5 camere più classiche, offrendo però tutti i servizi e le comodità di un classico albergo.