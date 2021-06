Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: la Maremma nella sesta puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, la nuova stagione di sfide per gli albergatori di tutta Italia: nella sesta puntata si esplorano i campeggi di lusso in Maremma.

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, quarta stagione del format in onda ogni giovedì sera, anche in streaming su NOW.

Nella sesta puntata, in onda oggi, 24 giugno 2021 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Bruno Barbieri vola nella Maremma toscana.

A sfidarsi ci saranno 4 glamping, dei veri e propri campeggi glamour nati dalla fusione - anche nel nome - tra "glamour" e "camping".

La Maremma, una volta territorio di paludi, boschi, butteri e briganti, oggi è diventata la terra dei glamping, hotel in tenda che permettono di dormire a stretto contatto con la natura senza rinunciare al confort di un albergo. Ce ne sono di tutti i tipi: eleganti, country chic e wild. Altri, invece, sono perfetti per una vacanza tra sport e divertimento. Quello dei glamping è un trend in forte ascesa già nelle prossime vacanze estive, e Bruno Barbieri 4 Hotel - che è da sempre all'avanguardia seguendo tutte le ultime tendenze in fatto di ospitalità e strutture ricettive, affiancando esperienze più tradizionali a quelle nei soggiorni più contemporanei - dedica un episodio a quello che è un vero e proprio fenomeno degli ultimi anni.

Alberghi e albergatori in gara: