Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: le Marche nella seconda puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la nuova stagione che, per la sua seconda puntata, arriva nel centro Italia.

Dopo l'esordio da record in Versilia, che con i suoi 507mila spettatori è diventata la puntata più vista di sempre, oggi, martedì 8 settembre, lo chef stellato porterà i suoi spettatori nelle Marche. Tra mare e colline, dalla costa all'entroterra, le Marche offrono luoghi sorprendenti che negli ultimi anni sono diventati sempre più attrazione per turisti dall'Italia e non solo. Ma cercando bene tra le strutture presenti sul territorio, le sorprese non mancano: tra ryokan giapponesi, villaggi turistici e country house eco-sostenibili, alcune soluzioni riescono davvero a lasciare a bocca aperta i visitatori. E proprio in questi angoli più singolari della regione del Centro Italia Bruno Barbieri porta la gara di questa nuova puntata di 4 Hotel, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

I concorrenti della seconda puntata

Protagonisti dell'episodio marchigiano saranno Toni, uno dei soci del Girasole Eco Family Village, struttura situata sul Lungomare Marina Palmense di Fermo; Serenella, proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio, in provincia di Macerata, nell'entroterra marchigiano; Ilaria, proprietaria insieme alla famiglia dell'Ortopì Country Canapa House, a Porto Recanati (Macerata); e Simone, uno dei proprietari del Numa hotel, situato a Numana, Ancona, nella bellissima riviera del Conero. I quattro poi si ritroveranno, per il tavolo di confronto, in una location d'eccezione: Villa Centofinestre di Filottrano (Ancona), immersa nella campagna marchigiana, costruita nel '700 come residenza di caccia dei marchesi del luogo. I quattro concorrenti protagonisti della puntata nelle Marche sono: