Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: il Chianti nella quinta puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la nuova stagione che, per la sua quinta puntata torna in Toscana.

Dopo le bellezze (e i litigi!) della Penisola Sorrentina, nel nuovo episodio in onda oggi, martedì 29 settembre 2020, su Sky e NOW TV, Bruno Barbieri vola tra filari e colline del Chianti.

Pochi territori al mondo possono vantare panorami ricchi e suggestivi come quello che avremo modo di ammirare stasera. I visitatori rimangono incantati dalle colline disegnate da chilometri e chilometri di vigneti e oliveti, dai borghi incastonati tra le mura medievali dove il tempo sembra essersi fermato, da castelli e fortezze ma non solo.

A rendere il Chianti uno dei luoghi più famosi al mondo sono anche i prodotti gastronomici e i vini unici e inimitabili, frutto di una terra dove la tradizione è tutto.

I concorrenti della quinta puntata

Protagonisti del quinto episodio sono Francesco, proprietario del country resort Borgo Casa al Vento, situato a Gaiole in Chianti, nel cuore del Chianti Classico; Anna, direttrice di Villa la Palagina, hotel 4 stelle che sorge a Figline Valdarno; Filippo, proprietario, gestore e direttore de Villa I Barronci Resort & Spa, una villa d'epoca ristrutturata che coniuga stile classico e moderno nel cuore del Chianti Classico; Giacomo, responsabile marketing dell'agriturismo di lusso Villa San Sanino, situato a Torrita di Siena, tra le vigne del Montepulciano. La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Il Castello di Monsanto, con la storica cantina settecentesca, parte del nucleo originale del Castello e il promontorio scenografico Il Poggio, maestoso vigneto del Chianti classico.