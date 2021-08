Bruised: Halle Berry annuncia la data di uscita su Netflix

Halle Berry annuncia su Twitter la data di uscita del suo primo film da regista, Bruised, che approderà sulla piattaforma streaming il 24 novembre prossimo.

Dopo trent'anni di carriera come attrice, Halle Berry spicca il salto con una storia dolorosa ambientata nel mondo dell'MMA. L'attrice scrive su Twitter:

"Dopo tre anni di preparazione, sono emozionata nell'annunciare che finalmente Bruised arriverà su @netflix il 24 novembre. Questo progetto è così speciale per me, il combattimento, soprattutto l'MMA, è uno sport che adoro ed è un genere che è sempre stato vincente. Tutti adorano tifare per gli outsider, lo siamo stati tutti".

Al centro di Bruised troviamo Halle Berry nel ruolo di Jackie "Justice", lottatrice di MMA caduta in disgrazia che cerca di sconfiggere i propri demoni interiori e riallacciare un rapporto con suo figlio Manny, che ha sei anni. Per essere credibile nel ruolo, Halle Berry si è sottoposta ad alcuni mesi di dura preparazione fisica in collaborazione con atleti professionisti e personal trainer per poter interpretare la parte nel migliore dei modi.

Halle Berry "non è brava a letto": l'attrice risponde sui social e zittisce tutti

Nel cast troviamo anche Shamier Anderson nel ruolo di un membro della lega dell'MMA, Adan Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson e Valentina Shevchenko, lottatrice professionista di MMA ed ex lottatrice di Muay Thai, che interpreterà la principale rivale di Jackie Justice.