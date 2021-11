Bruised: l'allenatore di Halle Berry l'ha fatta "implorare pietà" con la sua brutale routine di fitness

Per rendere credibile il suo personaggio di lottatrice MMA in Bruised, dal 24 novembre su Netflix, Halle Berry si è sottoposta a un allenamento fisico estremo.

Per il suo esordio alla regia, il film sull'MMA Bruised, Halle Berry ce l'ha messa davvero tutta ed è arrivata a implorare pietà di fronte alla brutale routine di fitness che le ha imposto il suo allenatore.

Bruised - Lottare per vivere: una scena del film

Per il ruolo da protagonista in Bruised - Lottare per vivere, Halle Berry ha dovuto plasmare il suo fisico per risultare credibile nei panni di una lottatrice di MMA. Ad aiutarla ci ha pensato l'amico e allenatore Peter Lee Thomas che si è dimostrato inflessibile.

La giornata di Halle Berry iniziava con sessioni di condizionamento di due ore alle 7:45, seguite da un allenamento di mobilità e preparazione al combattimento. Quando si sentiva particolarmente malvagio, Thomas "aumentava il ritmo fino a quando la povera Halle implorava pietà", con una sfida di 500 ripetizioni ispirata ai Navy SEAL con squat, trazioni e sollevamenti del ginocchio, il tutto concluso da un paio di chilometri di corsa. "Lo faccio perché so che quando è sul set, faccia a faccia con un combattente professionista, deve andare lontano" ha dichiarato il personal trailer a EW.

Inoltre, Halle Berry ha seguito una dieta paleo a misura di combattente, prendendo a modello lottatrici come Cecilia Brækhus e Claressa Shields per plasmare il suo personaggio. Durante la lavorazione del film, l'attrice e regista si è rotta due costole, così Thomas ha modificato la routine per non stressare le aree lesionate.

Bruised - Lottare per vivere arriverà il 24 novembre su Netflix.