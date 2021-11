Bruised - Lottare per vivere, su Netflix in streaming da oggi

Il film Bruised - Lottare per vivere, progetto diretto e interpretato da Halle Berry, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 24 novembre 2021!

Il film Bruised - Lottare per vivere, progetto diretto e interpretato da Halle Berry, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 24 novembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

In Bruised - Lottare per vivere il premio Oscar Halle Berry ha la parte di Jackie "Justice", lottatrice di MMA caduta in disgrazia che cerca di sconfiggere i propri demoni interiori e riallacciare un rapporto con suo figlio Manny, che ha sei anni. L'attrice si è sottoposta ad alcuni mesi di dura preparazione fisica in collaborazione con atleti professionisti e personal trainer per poter interpretare la parte nel migliore dei modi.

Locandina di Bruised - Lottare per vivere

Tra gli interpreti ci sono poi Shamier Anderson nel ruolo di un membro della lega dell'MMA, Adan Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson e Valentina Shevchenko, lottatrice professionista di MMA ed ex lottatrice di Muay Thai, che interpreterà la principale rivale di Jackie Justice. Per prepararsi al film Halle Berry ha lavorato fortemente sul suo fisico: la sua giornata iniziava con sessioni di condizionamento di due ore alle 7:45, seguite da un allenamento di mobilità e preparazione al combattimento. Quando si sentiva particolarmente malvagio il suo trainer la sfidava con 500 ripetizioni ispirate ai Navy SEAL con squat, trazioni e sollevamenti del ginocchio, il tutto concluso da un paio di chilometri di corsa.

Bruised - Lottare per vivere è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.