Bruce Springsteen e Tom Hanks maestri di cerimonie all'insediamento di Joe Biden

Bruce Springsteen ha aperto le danze eseguendo la sua Land of Hope and Dreams durante il concerto di inaugurazione dell'arrivo di Joe Biden, "Celebrating America", condotto dalla star Tom Hanks.

Accompagnato solo dalla sua chitarra, il Boss si è esibito sui gradini del Lincoln Memorial, con il National Mall e il Washington Monument illuminati di fronte a lui, eseguendo la sua hit del 1999 Land of Hope and Dreams.

Tom Hanks ha fatto cenno alla situazione americana parlando di un paese lacerato da "profonde divisioni e rancori" che hanno serpeggiato nella nazione negli ultimi anni esclamando:

"Stasera riflettiamo sugli Stati Uniti d'America, sulla pratica della nostra democrazia, sui fondamenti della nostra repubblica, sull'integrità della costituzione e sui sogni che condividiamo".

Dopo Bruce Springsteen e Tom Hanks, è stata la volta di un'altra rockstar, Jon Bon Jovi, 58, che insieme alla sua band ha eseguito la cover dei Beatles, Here Comes the Sun, in collegamento da Miami.

Dave Grohl, dei Foo Fighters, ha reso omaggio agli "insegnanti incrollabili" come la madre Virginia, che "affrontano sfide senza precedenti, ma riescono comunque a illuminare i nostri figli" prima di eseguire una versione acustica di Times Like These.

In collegamento da Los Angeles, la 28enne Demi Lovato ha eseguito un'energetica Lovely Day e nel finale la popstar Katy Perry, vestita di bianco, ha concluso la serata con la sua Firework eseguita in concomitanza con lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il Washington Monument.

