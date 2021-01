Lady Gaga stile Hunger Games, l'outfit all'insediamento di Biden è virale (FOTO)

Lady Gaga ha partecipato al giuramento di Joe Biden, diventato ufficialmente il Presidente degli Stati Uniti, e l'outfit scelto dall'artista per cantare l'inno americano ha ricordato a molte persone i look creati per la saga di Hunger Games.

Le foto e i commenti condivisi su Twitter sono diventati così rapidamente virali con battute ironiche e paragoni fotografici.

L'artista è salita a Capitol Hill indossando una creazione di Schiaparelli Haute Couture firmata da Daniel Roseberry. Lady Gaga aveva una giacca in cashmere che metteva in evidenza un'enorme spilla dorata a forma di colomba, e una gonna rossa.

Roseberry ha dichiarato: "Essendo un americano che vive a Parigi, l'ensemble è una lettera d'amore nei confronti della nazione che mi manca profondamente e di un'interprete di cui ammiro da molto tempo le capacità artistiche".

Le persone sintonizzate sulla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden hanno però notato una grande somiglianza con la ghiandaia imitatrice, simbolo della ribellione nei film della saga di Hunger Games con star Jennifer Lawrence.

Molti fan hanno inoltre scherzato sul passaggio dal look di ieri, un total white firmato Givenchy, a quello sfoggiato oggi sostenendo che sia come passare da Star Wars a Hunger Games.

Su Twitter le persone hanno quindi scherzato scrivendo "Lady Gaga ha detto Benvenuti agli Hunger Games", "Congratulazioni al vestito di Lady Gaga per il suo successo agli Hunger Games" o "Ha detto che gli Hunger Games sono stati cancellati". Non potevano inoltre mancare i commenti al microfono dorato usato dalla cantante per l'appuntamento memorabile.