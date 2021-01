Bernie Sanders all'insediamento di Joe Biden: da Deadpool a Star Wars è meme-mania

Il look casual di Bernie Sanders durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca non è passato inosservato. La giacca a vento marrone e i vistosi guanti di lana del Senatore del Vermont, seduto da solo su una sedia dopo essere arrivato stringendo tra le mani una busta gialla, hanno alimentato la creatività dei social media rendendo le immagini di Sanders virali. L'ex aspirante candidato alla Presidenza, che adesso collaborerà all'amministrazione Biden, è diventato il meme più diffuso in un battibaleno tanto da alimentare una deriva cinematografica che ha coinvolto la stessa star di Deadpool, Ryan Reynolds, il regista Rian Johnson, e i fan di Star Wars.

Ryan Renolds ha prontamente pubblicato una foto di Bernie Sanders seduto accanto al suo Deadpool, seguito a ruota dallo sceneggiatore Damon Lindelof, che ha inserito il politico del Vermont nei Minutemen.

I fan più creativi hanno piazzato la foto di Bernie Sanders sul Millennium Falcon, sul trono di spade o insieme a indiana Jones.

Il regista di Cena con delitto - Knives Out Rian Johnson è andato perfino oltre rispondendo a uno scherzo per cui la busta gialla che Bernie Sanders tiene tra le mani conterrebbe la sceneggiatura di Knives Out 2. In risposta a un fan su Twitter, Johnson ha scritto: "Gliel'ho data tre settimane fa e sto ancora aspettando le sue osservazioni".