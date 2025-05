Bruce Springsteen, svelata la sua reazione al biopic Deliver Me From Nowhere: "Non so se mi è permesso dirlo"

Finora Bruce Springsteen si è espresso in termini positivi riguardo al biopic sulla sua vita, Deliver Me From Nowhere, che vedrà protagonista la star di The Bear Jeremy Allen White. Ma quale è stata la reazione del Boss alla notizia di un film sulla sua vita? Lo rivela la co-star del film, Gaby Hoffman.

In un'intervista con ScreenRant, Gaby Hoffmann ha spiegato di "non aver effettivamente visto Jeremy impersonare Bruce" perché le sue scene sono state girate con una versione più giovane del personaggio, ma ha svelato la reazione di Springsteen alla performance di White, osservando che il musicista "non riusciva a credere che quella che stava sentendo non fosse la sua voce".

"Non ho potuto vedere Jeremy nei panni di Bruce, perché interpreto la madre di Bruce, quindi sono presente in alcuni flashback con un giovane Bruce. E non ero a New York durante le riprese, mi sono recata sul set solo per i miei ciak, quindi non ho mai avuto la possibilità di vederlo" ha chiarito l'attrice. "Ma ho sentito cose incredibili, il che, ovviamente, non mi sorprende affatto. Non so se mi è permesso dirlo, ma credo che lo farò: ho persino sentito che Bruce non riusciva a credere che quella che stava sentendo non fosse la sua voce quando ha sentito cantare Jeremy. Penso che sarà davvero impressionante come tutti si aspettano perché è un attore così bravo, e penso che ci abbia davvero messo tutto, e sembra che sarà incredibile. È stato un grandissimo privilegio far parte di quel film, di questa storia, di questo momento così personale e importante nella vita di Bruce. Ero davvero molto felice di essere lì, è stata un'esperienza bellissima".

L'abbraccio tra Jeremy Allen White e Bruce Springsteen sul set del biopic

La trasformazione di Jeremy Allen White

In uscita in autunno, Deliver Me From Nowhere, è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Secondo quanto anticipato dallo stesso Bruce Springsteen durante un'ospitata presso Sirius XM, Jeremy Allen White è stato scelto anche in virtù delle sue doti canore. Gaby Hoffman ha anticipato la somiglianza vocale dell'attore col Boss, che aveva lodato il cast del biopic in toto, definendolo "un team incredibile di persone".

Deliver Me From Nowhere: una foto dal set

Diretto da Scott Cooper, Deliver Me From Nowhere racconta il viaggio creativo di Springsteen durante la realizzazione dell'album del 1982, Nebraska. Il lungometraggio esaminerà il processo creativo dell'artista in un periodo in cui stava affrontando le conseguenze della fama, cercava di preservare la sua salute mentale e doveva fare i conti con complicate dinamiche in famiglia.

Gaby Hoffmann interpreta Adele Springsteen, la madre del cantante. Il cast include anche Stephen Graham, Paul Walter Hauser, Jeremy Strong, Marc Maron e la star di Succession Jeremy Strong che interpreta Jon Landau, manager e confidente di Springsteen che, nei primi anni '80, che lo aiutò a ignorare il rumore della fama e delle aspettative per approfondire la sua arte.