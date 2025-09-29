Bruce Springsteen infiamma la première di Liberami dal nulla: "America non è terra di odio e censura"

Esibizione a sorpresa per Bruce Springsteen, intervenuto a sostegno del biopic a lui dedicato Springsteen: Liberami dal nulla, presentato in anteprima al New York Film Festival. Il film, che vede Jeremy Allen White nei panni del Boss, racconta la genesi del disco di culto Nebraska. Affiancato da White e dalle co-star Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young e Gaby Hoffman, Springsteen è salito sul palco della Alice Tully Hall.

Prima di eseguire Land of Hopes and Dreams con la chitarra acustica, il cantautore ha parlato del film, ringraziando Jeremy Allen White per aver "interpretato una versione di me molto più bella". Prendendo in giro il suo manager di lunga data Jon Landau, Springsteen ha poi lodato la star di Succession Jeremy Strong per aver interpretato una "versione di Jon molto, molto più bella".

La leggenda del rock ha poi ricordato i genitori defunti, Douglas "Dutch" Springsteen e Adele Springsteen, interpretati da nel film da Stephen Graham e Gaby Hoffman, dicendo: "Ora non ci sono più, quindi è bello avere queste immagini".

Jeremy Allen Whine nei panni del Boss in Liberami dal nulla

Le parole del Boss sulla situazione attuale

Dopo i ringraziamenti del caso Bruce Springsteen, da sempre schierato politicamente a favore delle posizioni liberal, ha aggiunto: "In questi giorni, eventi quotidiani ci ricordano che stiamo vivendo tempi particolarmente pericolosi. Ho trascorso la mia vita on the road, girando per il mondo come una sorta di ambasciatore musicale per l'America... cercando di misurare la distanza con la realtà americana, dove spesso siamo rimasti al di sotto dei nostri ideali".

"Ma per molte persone là fuori, continua a essere una terra di speranza e sogni, non di paura, divisione, censura governativa o odio" ha aggiunto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come anticipato, Deliver Me from Nowhere si concentra sul lungo lavoro di Bruce Springsteen per realizzare l'album seminale Nebraska, che ha iniziato a prendere forma mentre lui e la E Street Band registravano i brani per il suo enorme successo Born in the USA.

Scritto e diretto da Scott Cooper, il film basato sul libro di Warren Zanes Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska uscirà nei cinema italiani il 23 ottobre.