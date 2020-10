Bruce Springsteen annuncia Letter to You: data di uscita e trailer del documentario Apple Tv+

Bruce Springsteen annuncia il suo regalo ai fan, il documentario Letter to You, in arrivo su Apple Tv+ in contemporanea con l'uscita del nuovo disco.

Bruce Springsteen ha un regalo per i fan: svelati trailer e data di uscita di Bruce Springsteen's Letter to You, lettera dell'artista rivolta ai fan di tutto il mondo in arrivo il 23 ottobre su Apple TV+.

Il documentario uscirà lo stesso giorno della pubblicazione del suo nuovo album, Letter To You, e conterrà la performance della The E Street Band usando materiale di studio inedito.

Bruce Springsteen's Letter to You cattura la realizzazione del disco Letter To You live con la E Street Band, e include un final take sulle performance dei dieci brani originali inseriti nel disco. Scritto da Bruce Springsteene diretto dal suo collaboratore Thom Zimny, il film è un tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che ha avuto nella vita di Springsteen.

Letter To You è il primo album in studio registrato da Springsteen live insieme alla E Street Band fin dai tempi di Born In The U.S.A, del 1984. L'album include brani inediti composti dal cantautore di recente e classici.