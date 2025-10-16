Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti a Che tempo che fa domenica 19 ottobre

Il Boss e la star di The Bear saranno ospiti della trasmissione di Fabio Fazio per presentare al pubblico televisivo italiano il biopic Liberami dal nulla, che uscirà nelle sale il 23 ottobre prossimo.

Domenica 19 ottobre 2025, Bruce Springsteen sarà ospite in esclusiva di Che tempo che fa con Fabio Fazio sul NOVE e in streaming su discovery+, insieme all'attore Jeremy Allen White.

L'occasione è ovviamente l'uscita nelle sale del film Springsteen: Liberami dal Nulla, il primo lungometraggio dedicato alla vita del leggendario cantautore americano. Diretto da Scott Cooper e distribuito da The Walt Disney Company Italia dal 23 ottobre, il film è tratto dal libro di Warren Zanes Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska.

Jeremy Allen White interpreta il "Boss" in un racconto intimo che ripercorre la genesi di Nebraska, l'album acustico registrato da Springsteen nel 1982 nella sua casa nel New Jersey, simbolo di un momento di profonda crisi e rinascita artistica.

Springsteen: Liberami dal Nulla - Jeremy Allen White di profilo

In arrivo anche un'edizione speciale di "Nebraska"

A celebrare l'uscita del film, il 24 ottobre uscirà anche Nebraska '82: Expanded Edition, disponibile nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray, con rarità e registrazioni mai pubblicate prima, tra cui l'esecuzione integrale dal vivo dell'album e le celebri Electric Nebraska Sessions con la E Street Band.

Con oltre 50 anni di carriera, 140 milioni di dischi venduti e una collezione di premi che comprende 20 Grammy, un Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award, Bruce Springsteen è una delle figure più influenti della musica mondiale. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, ha ricevuto i Kennedy Center Honors nel 2013 e la Medal of Freedom da Barack Obama nel 2016.

Accanto a lui, Jeremy Allen White, protagonista della serie The Bear e già vincitore di 3 Golden Globe, 2 Emmy, 2 Critics' Choice e 2 SAG Award, debutta qui nel suo primo grande ruolo cinematografico da protagonista, portando sullo schermo un ritratto intenso e vulnerabile di una delle icone più amate del rock.

Springsteen: Liberami dal Nulla - Jeremy Allen White in una sequenza

Com'è stato accolto il biopic dalla critica?

La critica ha accolto Springsteen: Liberami dal Nulla con grande favore, lodando in particolare la capacità del film di scavare nell'anima di Bruce Springsteen senza indulgere in celebrazioni eccessive. Jeremy Allen White è stato apprezzato per la sua interpretazione intensa e autentica, capace di incarnare il tormento interiore dell'artista, i conflitti familiari e le paure che portarono alla nascita dell'album Nebraska.

Alcune recensioni tuttavia segnalano che, pur nella sua forte componente emotiva, il film non riesce sempre a sfuggire ai cliché tipici dei biopic musicali: sono state criticate alcune concessioni alla spettacolarità e una struttura narrativa che a tratti appare convenzionale. Nonostante ciò, il consenso generale è che Liberami dal nulla funzioni come un'opera intima e commovente, capace di restituire l'ombra dietro il mito e di dare voce al dolore, all'isolamento e alla rinascita artistica.