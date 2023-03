Evil Dead: Bruce Campbell vuole venga realizzata una versione animata

Bruce Campbell, celebre per il ruolo di Ash Williams nel franchise di Evil Dead (nella versione italiana La Casa), ha accennato a un nuovo progetto per la saga, ma in versione animata. Le sue recenti dichiarazioni potrebbero mettere in discussione il precedente ritiro dalle scene del personaggio, in favore di un ritorno con uno stile completamente nuovo.

Intervistato da Bloody Disgusting, Bruce Campbell ha rivelato che lui e altri collaboratori legati al mondo di Evil Dead, Sam Raimi compreso, sperano di sviluppare un episodio animato della saga. L'icona della saga horror ha dichiarato: "Tutto quello che posso dirvi è che stiamo spingendo attivamente nei confronti di questo progetto. Sam è un ragazzo impegnato, ma lui e suo fratello stanno cercando di dare una forma al mondo in questione. Non si tratta solamente di contattare un animatore dicendogli: 'Ehi, animalo!'. Devi innanzitutto sapere cosa animerai. Non vedo l'ora, perché la mia voce non è invecchiata tanto quanto me".

Non sarebbe affatto la prima volta che questo franchise cerca di svilupparsi seguendo altre strade e forme espressive. Bruce Campbell stesso ha prestato la sua voce ai videogiochi, e la storia del suo personaggio è proseguita anche coi fumetti. Per il momento, oltre a queste parole non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale riguardo a una possibile versione animata di Evil Dead, ricordandovi che nel prossimo mese uscirà La Casa - Il Risveglio del Male, e sembra promettere tantissimo nuovo terrore.