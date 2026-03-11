Evil Dead: Bruce Campbell spiega perché non è più coinvolto nel franchise horror

Bruce Campbell ha svelato il motivo per cui ha deciso di non essere più coinvolto nel franchise horror iniziato con La casa, il cult degli anni '80 diretto da Sam Raimi.

L'attore, nel corso degli anni, ha recitato in tre lungometraggi e nella serie Ash vs. Evil Dead, oltre a essere coinvolto come produttore del reboot del 2013 e dei successivi progetti per il grande schermo.

Il passo indietro compiuto da Campbell

Evil Dead Burn, il prossimo film della saga, è stato diretto da Sebastien Vanicek e arriverà nei cinema in estate. Bruce Campbell ha ora svelato come ha deciso di fare un passo indietro rispetto all'essere coinvolto in modo attivo.

L'interprete di Ash, intervistato da Forbes, ha ricordato: "Alcuni anni fa abbiamo avuto un meeting e il regista francese di Evil Dead Burn era lì per vivere l'esperienza del suo primo incontro per lo sviluppo dello script. Ha presentato un trattamento di 10 pagine per dire: 'Questa è più o meno la mia idea. Questo è ciò che sto pensando, da A a Z' e penso abbia avuto 20 pagine di appunti".

Campbell ha quindi sottolineato: "E in quel momento ho detto a me stesso: 'Voi siete in grado di farlo. Penso che possiate farlo'. Ero stanco di discutere con qualcuno che ha 26 anni sulla storia e sulla struttura, e tutte quelle cose, e di ciò che importa e cosa no. Quindi ho semplicemente scoperto che è meglio fare un passo indietro".

Bruce, inoltre, non è mai stato interessato a discutere e parlare con i responsabili degli studios durante lo sviluppo di un film. La star ha tuttavia ribadito che continuerà a sostenere Sam Raimi e Rob Tapert: "Sono ancora un loro partner. Non è cambiato nient'altro".

Chi sarà protagonista di Evil Dead Burn

Il ruolo della protagonista del nuovo progetto spinoff della saga sarà Souheila Yacoub, recentemente apparsa in Dune - Parte Due nel ruolo della combattente Fremen Shishakli.

Il regista Vaniček, parlando del progetto, aveva inoltre condiviso la sua visione spiegando: "Voglio fare un film che colpisca allo stomaco, che lasci il segno. Metterò in scena tutto l'orrore che ho dentro, sarà un'esperienza catartica. E se riuscirò a non mandare a rotoli la mia carriera, magari poi passerò ad altri generi"