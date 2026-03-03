Bruce Campbell annuncia di avere il cancro: "Ma non temete, resterò in giro ancora a lungo"

L'attore de La casa ha condiviso la diagnosi rivelando di avere un tumore trattabile, ma non guaribile, e ha rassicurato i fan ammettendo, però, lo shock per la drammatica notizia.

Fan di Bruce Campbell sotto shock. La star del franchise horror La casa ha annunciato di avere un cancro "trattabile, ma non guaribile". Il popolare attori si è rivolto ai social media per condividere la diagnosi coi suoi numerosi follower.

In un post dettagliato su X ha scritto: "Ciao a tutti, al giorno d'oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce 'un'opportunità', quindi diciamo così: anche io ne ho una. È anche definito un tipo di cancro 'curabile', non 'guaribile'. Mi scuso se è uno shock: lo è stato anche per me".

Bruce Campbell nei panni di Ash, icona de La casa

La reazione di Bruce Campbell alla diagnosi di cancro

Da "duro cinematografico" quale è, Bruce Campbell ha deciso di condividere la drammatica notizia del tumore coi fan rassicurandoli al tempo stesso sulle sue condizioni.

"La buona notizia è che non entrerò nei dettagli" ha scritto. "Pubblico questo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare: le apparizioni, le convention e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto alle cure. Il mio piano è di migliorare il più possibile durante l'estate, così da poter andare in tour con il mio nuovo film Ernie & Emma in autunno."

"Questo è tutto", ha concluso. "Non sto cercando di fare compassione, né di ricevere consigli. Voglio solo anticipare questa informazione nel caso in cui vengano diffuse informazioni false (e accadrà). Non temete, sono un vecchio figlio di puttana e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po'. Come sempre, siete i fan più grandi del mondo e spero di vedervi presto!"

Che impatto avrà la malattia sui progetti lavorativi di Bruce Campbell?

Il maggior successo, per Bruce Campbell, è arrivato col personaggio di Ash, protagonista del franchise Evil Dead. Il cult di Sam Raimi del 1981, noto in italiano come La casa, ha lanciato la carriera dell'attore, comparso successivamente nei sequel La casa II, del 1987, e L'armata delle tenebre del 1993.

Campbell è tornato nei panni di Ash Williams nella serie spinoff Ash vs Evil Dead. Sam Raimi lo ha voluto anche al centro di alcuni cameo nella trilogia di Spider-Man. Tra gli altri lavori dell'attore il film cult del 2002 Bubba Ho-tep, tratto dal romanzo breve di Joe Lansdale. Nel 2002 la star dei B-movie ha raccontato la sua esperienza a Hollywood nell'autobiografia If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor.

Come ha annunciato nel post sui social media, Campbell conta di essere tornato in forma in autunno per partecipare al tour promozionale del suo nuovo film, Ernie & Emma, commedia da lui scritta, diretta e interpretata. Nel film veste i panni di Ernie Tyler, venditore di pere rimasto vedovo che vuole realizzare le ultime volontà della moglie recandosi nei luoghi da lei indicati per spargere le ceneri. Ogni luogo risveglia in lui ricordi che lo aiutano a elaborare il loro matrimonio, la sua vita lavorativa e il suo futuro