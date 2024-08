Bruce Campbell anticipa il suo nuovo show satanico: "Un horror con un twist"

L'attore ha un nuovo progetto horror in cantiere, ma per adesso non può rivelare molti dettagli sul misterioso progetto

Bruce Campbell è diventato iconico per aver interpretato Ash nella saga de La Casa (Evil Dead) di Sam Raimi, ma ha anche molti altri grandi progetti all'attivo.

La star è recentemente apparsa nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Pizza Poppa, ed è noto per progetti come Burn Notice, Sky High, Bubba Ho-Tep e molti altri. Campbell ha anche un nuovo progetto all'orizzonte intitolato Hysteria!, una serie sul "panico satanico" che debutterà su Peacock il mese prossimo.

In una recente intervista concessa a ComicBook in occasione del San Diego Comic-Con, l'attore ha recentemente avuto l'opportunità di anticipare che cosa i fan possono aspettarsi dalla nuova serie.



"Mi sgrideranno se dico troppo, ma dirò il giusto", ha raccontato Campbell. "È un horror originale con un colpo di scena. Cioè, è piuttosto interessante, un horror psicologico così come un horror demoniaco/satanico... Si svolge in una piccola città del Michigan rurale, il mio stato di origine, ambientata alla fine degli anni '80 e io interpreto il capo della polizia, il capo Dandridge. E quello che mi piace è che le parole mi hanno colpito. Al giorno d'oggi, se qualcuno mi dice: 'Ehi Bruce, ecco una nuova serie horror a cui potresti partecipare', io dico: 'Ok, vediamo se le parole sono buone'. Perché potrebbe essere una schifezza. Ma qui le parole erano molto buone. Hanno creato un personaggio molto ricco e un ambiente vivo in questa città".

Campbell ha proseguito: "Se questo accadesse in una grande città, non importerebbe a nessuno. Ma questa è una piccola città, queste persone non sono pronte per questo. E non sanno dove andrà a parare e il pubblico non saprà dove andrà a parare o come finirà o quanto sarà grave perché non si sa nemmeno se questa roba è reale oppure no. È il tipo di horror che preferisco, quello in cui ti chiedi: 'L'ho appena visto?'. Perché nello show succedono delle cose e tu dici: 'Cos'è stato?'. E poi tagliano su un'altra scena. Quindi, è uno show fantastico".

"E non potrei nemmeno mettermi nei guai raccontandovi troppo, perché non conosco nemmeno i colpi di scena", ha spiegato Campbell. "Mi piace l'ambientazione perché la cosa bella è che nessuno manda messaggi. Siamo nell'88. Si prende il telefono, si fanno le telefonate. Se non c'è nessuno, continua a squillare. Nell'88 non si poteva nemmeno lasciare un messaggio in segreteria. E se era occupato, non potevi attendere. Negli anni '80 non c'era l'avviso di chiamata. Ci sono posacenere sui tavoli, matite e penne e pezzi di carta nella stazione di polizia. C'è solo carta e telefoni". Staremo a vedere se nelle prossime settimane arriverà qualcosa ad anticipare Hysteria!