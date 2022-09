Brooklyn Nine-Nine 6, su Netflix in streaming da oggi

Arriva su Netflix la sesta stagione di Brooklyn Nine-Nine: disponibili in streaming da oggi 19 settembre 2022 tutti gli episodi della divertente sit-com!

Una serie a metà tra la commedia e il crime che segue il Detective Jake Peralta, un poliziotto sveglio e in gamba che non ha mai dovuto lavorare più di tanto né rispettare troppo le regole grazie all'impressionante record dei suoi arresti. Ma le cose stanno per cambiare con l'arrivo del Capitano Ray Holt, che è estremamente ligio alle regole e pretende che tutti i suoi subordinati agiscano di conseguenza.

Brooklyn Nine-Nine: un'immagine di Andy Samberg in The Night Shift

La divertentissima serie TV comica Brooklyn Nine-Nine è nota per esser stata cancellata da Fox e resuscitata da NBC nel giro di 31 ore, proprio in occasione di questa sesta stagione, datata gennaio 2019. Quando si era diffusa la notizia della cancellazione, i fan di tutto il mondo si sono riversati sui social per esprimere il proprio affetto per la serie, e tra loro c'erano alcuni nomi illustri come quelli di Lin-Manuel Miranda, Mark Hamill, Seth Meyers, Guillermo del Toro, e Sean Astin. Forse anche grazie a loro la divertente serie si è riuscita a salvare.

Brooklyn Nine-Nine è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2022 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.